Въезд всех иностранцев с территории КНР в Россию будет ограничен
Об этом сообщила на пресс-конференции вице-премьер Татьяна Голикова.
«Готовим распоряжение с Минтрансом, погранслужбой, ФТС и Роспотребнадзором с 4 февраля временно ограничить въезд граждан иностранных государств с территории Китая кроме воздушного пункта пропуска Москва — Шереметьево», — цитирует ее «Интерфакс».
Голикова сообщила, что новых случаев заболевания коронавирусом в Росси нет. Не зафиксировано и случаев передачи вируса от человека к человеку, поэтому нет необходимости принимать более жесткие меры.
Премьер-министра РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе даты проведения Российского инвестиционного форума в Сочи.
Документ опубликован на сайте кабинета министров.
«Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12–14 февраля 2020 года», — сказано в тексте распоряжения.
О новых сроках проведения станет в ближайшее время. Этот вопрос поручено проработать организационному комитету по подготовке и проведению инвестфорума.