Въезд всех иностранцев с территории КНР в Россию будет ограничен

Граждане других стран с территории Китая смогут попасть в Россию только через пункт пропуска в столичном аэропорту Шереметьево. Запретительные меры не коснутся только граждан Евразийского союза, официальных делегаций и имеющих вид на жительство в России.

Об этом сообщила на пресс-конференции вице-премьер Татьяна Голикова.

«Готовим распоряжение с Минтрансом, погранслужбой, ФТС и Роспотребнадзором с 4 февраля временно ограничить въезд граждан иностранных государств с территории Китая кроме воздушного пункта пропуска Москва — Шереметьево», — цитирует ее «Интерфакс».

Голикова сообщила, что новых случаев заболевания коронавирусом в Росси нет. Не зафиксировано и случаев передачи вируса от человека к человеку, поэтому нет необходимости принимать более жесткие меры.

Премьер-министра РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе даты проведения Российского инвестиционного форума в Сочи.

Документ опубликован на сайте кабинета министров.

«Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12–14 февраля 2020 года», — сказано в тексте распоряжения.

О новых сроках проведения станет в ближайшее время. Этот вопрос поручено проработать организационному комитету по подготовке и проведению инвестфорума.