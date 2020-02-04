Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая

Овощные отделы магазинов Приморья и Дальнего Востока опустели. Найти перцы, кабачки или баклажаны практически невозможно, а цены на помидоры и огурцы взлетели в несколько раз. Основным поставщиком овощей в регион был Китай. Но импорт остановился после того, как на границе ввели ограничения в связи с коронавирусом. «360» выяснил, сможет ли Россия прожить без фруктов и овощей из Китая.

Овощной кризис

Проблемы с овощами возникли во Владивостоке. Из магазинов пропало множество продуктов, а на остатки товаров подняли цены. Стоимость зеленого лука увеличилась почти в два раза— до 399 рублей за килограмм. Огурцы и помидоры теперь стоят в районе 600 рублей за кило — это с учетом, что раньше килограмм китайских продуктов обходился жителям в 100−160 рублей. В Хабаровском крае такая же ситуация. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300−350 рублей, сладкого перца — за 450.

Источник фото: телеканал «360»

В беседе с PrimaMedia учредитель магазина розничной торговли во Владивостоке Василий Нестеренко заявил, что такая ситуация произойдет на всем Дальнем Востоке. Быстро заменить китайский импорт не удастся. Демпинговая политика соседней страны свела на нет фермерство и тепличное хозяйство региона.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц ненастолько пессимистичен. Он считает, что краевые хозяйства смогут помочь рынку. А в случае необоснованного повышения цен на овощи он пообещал подключить Федеральную антимонопольную службы.

Ситуация продолжалась до сегодняшнего дня, пока власти Приморья не решили снова пустить грузовики с овощами из Китая в регион, чтобы избежать дефицита. В региональном Минпромторге уточнили, что в окружающей среде вирус может прожить только несколько минут, поэтому запрещать поставки овощей не имело никакого смысла.

Ретейлеры пошли в отказ

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» прекратил закупать фрукты и овощи из Китая. Помидоры, перец, мандарины, виноград и помело с начала года импортируют из Марокко, Израиля и Турции. Кроме того, компания увеличила закупки у отечественных производителей, заместив китайский импорт.

«В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке», — подчеркнули в пресс-службе ретейлера.

Представитель X5 Retail Group («Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка») по просьбе «360» рассказал о планах сетей на китайские овощи и фрукты. В компании заверили, что из Китая в магазины X5 заводят менее 1% всех товаров. Из продовольствия — это только чеснок и имбирь. Но в данный момент компания ищет нового поставщика, чтобы заменить китайские товары на аналогичные по качеству и цене.

Источник фото: РИА «Новости»

Представитель пресс-службы сети METRO Дарья Страхова сказала «360», что компания исполняет не только требования российского законодательства, но и системы внутреннего контроля качества. В этой связи вся привозная продукция проходит проверку надзорных органов при пересечении границ России, в том числе из Китая.

METRO рассматривает альтернативу поставщикам из Китая в случае наложения запрета на ввоз китайской продукции со стороны контрольно-надзорных органов. При вводе карантинных требований на продукцию ввоз будет немедленно приостановлен. Дарья Страхова Представитель пресс-службы METRO.

Представитель сети О’КЕЙ Алина Головатенко напомнила, что магазины компании не работают с китайскими поставщиками напрямую. У сети другие поставщики.

«Компания О’КЕЙ не осуществляет импорт прямой импорт овощей и фруктов из Китая. В настоящее время поставки продукции этой категории производятся из Турции, Египта, Израиля, Эквадора, Аргентины и других стран», — пояснила она.

Источник фото: РИА «Новости»

Пресс-секретарь «ВкусВилла» Анна Платова заявила, что компания не поддается панике и продолжает работать в прежнем режиме. Поставки из Китая продолжаются.

Мы планируем руководствоваться здравым смыслом и не поддаваться панике. Наша контейнерная логистика с Китаем никак не изменилась за последнее время Анна Платова Пресс-секретарь «ВкусВилла».

Проблема Дальнего Востока

Жители Европейской части России вообще не заметят отсутствия китайских овощей и фруктов. Так как здесь много собственного производства, а также много импорта из других стран. Основной удар после отказа от поставок овощей и фруктов из Китая придется по Дальнему Востоку и Приморью. Об этом заявил директор Плодоовощного союза Михаил Лужков.

«Там и так собственное производство низкое, там жили за счет Китая. Если сейчас будут закрывать границы и запрещать поставлять продукцию, то там будет есть нечего. С европейской территории везти далеко, поэтому никто и не возит», — рассказал он.

Михаил Лужков рассказал, что самая большая доля импорта китайских овощей и фруктов приходится на чеснок (98%) и огурцы (28%). Доля по томатам не такая крупная — всего 12%.

В прошлом году были большие поставки яблок, но с лета они прекратились, так как Россельхознадзор нашел в плодах вредителей.

Спекуляция без стресса

Из Китая в основном идут цитрусовые, яблоки и экзотические фрукты: помело, питайя (глаз дракона), личи, рамбутан. Но это все небольшие объемы. Заменить китайские огурцы и помидоры Россия сможет за счет внутреннего производства. Таким мнением с «360» поделился заместитель директора логистического распределительного центра «4 сезона» Павел Карнаух.

«Китайский импорт составляет малую долю от всего плодоовощного рынка России. При закрытии границ полки не опустеют. Мы ситуацию пройдем спокойно без стрессов», — отметил он.

На вопрос о возможном повышении цен на отечественные овощи и фрукты Павел Карнаух ответил, что спекулятивный сговор производителей исключать нельзя. Владельцы теплиц могут воспользоваться ситуацией и повысить цены. Для того, чтобы это исключить региональным властям нужно применять определенные меры. «Спекуляция всегда есть. Это торговля. Она состоит из сплошной спекуляции», — подытожил он.