Вероятность эпидемии обезьяньей оспы объяснили в Роспотребнадзоре

Распространение оспы обезьян до масштабов эпидемии маловероятна, к этому нет предпосылок. Об этом «Известиям» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Вирус передается от человека к человеку при очень длительном и тесном контакте, пояснила эксперт.

«Длительный инкубационный период, контактный путь передачи или воздушно-капельный, но реализуемый только при длительном — более трех часов, тесном — на расстоянии менее одного метра — нахождении с больным человеком, говорят о том, что эту инфекцию можно контролировать и сдерживать», — заявила Пшеничная.

Заражение можно предотвратить, соблюдая простые правила: гигиена рук, использование средств индивидуальной защиты и социальная дистанция. Это поможет избежать инфицирования даже при контакте с больным человеком на ранней стадии заболевания, когда еще не появились характерные признаки оспы.

Вирусолог Петр Чумаков отметил, что оспа обезьян не очень легко передается от человека к человеку. Он подчеркнул, что вероятность завоза в страну инфекции минимальная и волноваться не о чем.