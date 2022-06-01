Вирусолог Чумаков призвал россиян не волноваться об оспе обезьян

Вирус оспы обезьян вряд ли дойдет до России, волноваться о нем не стоит. Об этом в интервью Pravda.Ru заверил вирусолог Петр Чумаков.

Он отметил, что оспа обезьян вообще не очень легко передается от человека к человеку. А сейчас ограничены возможности туризма, поэтому вирус к нам не завезут. К тому же в России «обезьяны не прыгают по веткам», так что волноваться не за что.

«Это не та тема, о которой общество должно волноваться. Об этом должны волноваться органы здравоохранения», — сказал Чумаков.