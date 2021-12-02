Вернувшихся в Россию москвичей оштрафовали на 26,2 миллиона рублей за отсутствие теста

Москвичам, которые не указали результаты своего ПЦР-теста на коронавирус на сайте госуслуг после возвращения из-за рубежа, выписали в общей сумме штрафов на 26,2 миллиона рублей. Об этом в пресс-службе столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили агентству «Москва».

Подсчет велся с 1 августа 2020 года и учитывал только тех граждан, которые вернулись из-за рубежа и не прошли исследование на коронавирус. Всего таким нарушителям направили 9474 просьбы явиться для составления протокола об административном проступке. После этого было составлено 5702 документа по второй части статьи 6.3 КоАП РФ. Она предусматривает денежный штраф до 40 тысяч рублей.

Представители ведомства напомнили, что москвичи могут пройти необходимое тестирование бесплатно в городских поликлиниках. Сдать тест на коронавирус также можно в коммерческих лабораторных организациях или сразу по прилете — в специально отведенных для этого точках в аэропорту.

Обследоваться на наличие коронавируса в организме методом ПЦР должны все граждане России, которые вернулись из-за рубежа, если у них нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. Результаты теста необходимо загружать на портал «Госуслуги» в течение трех дней после приезда.