Бесплатное тестирование для россиян на COVID-19 предложили ввести в России

В Госдуме предлагают проводить массовое и бесплатное тестирование россиян на COVID-19. Также среди предложений- принять в стране новые ограничения, которые будут связаны с появлением нового штамма вируса «Омикрон». Такую инициативу в адрес главы оперативного штаба Татьяны Голиковой направило руководство фракции «Справедливая Россия» в парламенте.

Соответствующий документ появился в распоряжении «Известий». Его авторы уверены, что ввести массовое тестирование россиян нужно не только в поликлиниках, но и в других учреждениях, где есть скопление людей. Например, на территории аэропортов, школ, ТЦ. С таким предложением уже согласились в комитете по здравоохранению. Эксперты уверены, что россияне в своем большинстве выступят за идею, поскольку экспресс-тестирование возможно провести даже в домашних условиях.

В обращении к Голиковой говорится, что многие страны мира на фоне появления нового штамма уже пошли на крайние меры. Например, Израиль, который полностью закрыл свои границы для всех иностранцев, изначально на две недели, а далее власти будут действовать по ситуации.

В документе также отмечается, что одной только вакцинации может оказаться недостаточно. Необходимо позаботиться о соблюдении карантинных мер в стране и расширении тестирования на инфекцию. Авторы запроса уверены, что сейчас нужны миллионы экспресс- и ПЦР-тестов, которые будут полностью бесплатными или доступны по цене для россиян.