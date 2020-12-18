«Вектор» сообщил об успешных испытаниях на людях вакцины от ВИЧ

«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы — у 80%», — заявили в «Векторе».

Речь идет о вакцине «КомбиВИЧвак». Первая фаза клинических исследований этого препарата проводилась еще в 2011 году. Сейчас разработан усовершенствованный вариант — «КомбиВИЧвак-Ново». Активность антител в нем, по словам исследователей, в 10 раз выше, чем в исходной вакцине. Для завершения разработки необходимо провести клинические исследования и зарегистрировать препарат, добавили в «Векторе».

Вакцина содержит небольшие фрагменты основных вирусных белков трех субтипов ВИЧ-1 (А, В и С).

Разрешение на клинические испытания вакцины «КомбиВИЧвак» было выдано в 2013 году и действует до конца 2021 года, указано в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат испытывают на 240 добровольцах в Новосибирской области.

Впервые о разработке российской вакцины от ВИЧ в начале декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.