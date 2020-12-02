Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России разрабатываются вакцины от ВИЧ-инфекции. Но это не значит, что скоро вирус будет побежден. Работа с прототипами вакцин может занять годы.

Попова заявила, что несколько российских организаций создали прототипы вакцины от ВИЧ. Одним из них является центр «Вектор».

«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины», — подчеркнула она в разговоре с РИА «Новости».

Глава «Вектора» Ринат Максютов в комментарии для Ura.ru объяснил, что работа над вакциной проводится более 20 лет. Прототип вакцины даже проходил первую фазу клинических исследований на добровольцах, но на данный момент работы приостановлены.

В беседе с «Би-би-си» председатель фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Игорь Пчелин рассказал, испытания трех кандидатов вакцин идут уже несколько лет. Однако ни одна из них не дошла до второй фазы исследований.

«История вакцин против ВИЧ-инфекции крайне богата публикациями. Вариантов ее уже сделано и российскими, и зарубежными учеными около сотни. И ни один вариант не сработал на третьей фазе», — также подчеркнул в разговоре с «360» доктор биологических наук и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

Получается, что радоваться пока рано, а поиск универсального средства от ВИЧ все еще в процессе.

Почему создать вакцину сложно?

Для создания вакцины против ВИЧ нужно знать, какой иммунный ответ необходим. Поскольку очень малое количество людей когда-либо излечивались от ВИЧ, это сделать сложно. Нет понимания того, что именно вакцина должна сделать.

Вакцина работает, снабжая организм так называемым иммуногеном. Это вещество, которое сигнализирует нашему телу о выработке специфического иммунного ответа, нацеленного на вирус. Иммуногены разрабатываются на основе антигенов, являющимися частями вируса.

Проблема ВИЧ в том, что у него сложная трехмерная структура поверхности, а ее половина покрыта сахарной оболочкой. Именно она мешает вакцине действовать. Вирус постоянно меняется и трансформируется, поэтому найти его слабое место очень сложно. Соответственно и создать иммуноген.

Почему с COVID-19 проще?

Гленда Грей, президент Южноафриканского совета медицинских исследований, объясняет, что сравнивать SARS-CoV-2 и ВИЧ нельзя. Первый не меняется на таких же скоростях, что второй. А даже если это происходит, его слабое место остается неизменным. Ученые поняли, что для вакцины против коронавируса нужно использовать спайковый белок.

«За 30 лет использования одних и тех же типов вакцин ученым ни разу не удавалось вызвать реакцию нейтрализующих антител таким же образом, каким вы получите у SARS-CoV-2, используя спайковый белок», — сказала Грей News 24.

На двух из трех первых вакцинах против COVID-19 используют новую технологию создания вакцин с использованием информационной РНК. Можно ли ее применить против ВИЧ? Можно, но без иммуногена невозможно.

В случае с ковидом ученые используют спайковый белок в мРНК вакцине. Ученым необходимо найти иммуноген, сохраняющийся при репликации вируса и к которому легко подобраться. И тогда можно его пробовать и на РНК платформе, и на любой другой.

«Какую бы платформу вы ни использовали, для ВИЧ важна не платформа, а иммуноген. Платформа — это то, что доставляет иммуноген в организм и помогает укрепить иммунный ответ. Если у вас нет правильного иммуногена, вы не получите правильного ответа», — подчеркнула профессор.

Испытания вакцин

Профессор Линда-Гейл Беккер говорит, что в настоящее время проводятся несколько особенно заметных испытания вакцины против ВИЧ.

Первое — это исследование IMBOKODO в Южной Африке. Оно представляет собой профилактическую вакцину, содержащую иммуногены со всего мира. Другими словами она содержит иммуногены из различных штаммов ВИЧ со всего мира. Исследование началось в ноябре 2017 года и включает только женщин. Ожидается, что оно подойдет к концу в феврале 2022 года. Пока его эффективность оценивают в 67%.

Второе — это MOSAICO. Оно представляет собой экспериментальную вакцину, направленную на предотвращение ВИЧ у цисгендерных мужчин и трансгендеров. Ее разработкой занимаются в США. По началу вакцину тестировали на обезьянах, а с конца 2019 года клинические испытания стали проводить на людях.

Помимо этого команда из Индийского института науки сообщила о новом быстром методе определения конкретных участков белка оболочки ВИЧ, на которые могут нацеливаться антитела. Drug Target Review пишет, что этот метод может быть использован при разработке вакцин против ВИЧ.

На данный момент ни одна вакцина не принесет 100% защиту от ВИЧ, но если ученые смогут достичь результата в 60-70% — это уже будет победой.

Успех есть

В Африке ученые прекратили одно из исследований раньше времени, получив хорошие результаты. Целью было предотвратить заражение женщин ВИЧ от инфицированных партнеров. В исследовании приняли участие более 3200 человек из семи африканских стран, передает Al Jazeera.

Учены рассматривали два варианта: ежедневный прием таблеток Truvada, либо укол препарата каботегравир каждые два месяца. В ходе исследования выяснилось, что уколы были на 89% более эффективны.

Результаты были аналогичны тем, о которых было объявлено ранее в этом году в аналогичном исследовании. В нем исследовалось все то же самое, но не на женщинах, а на мужчинах-геях.

Среди женщин, принимавших таблетки, заразилось 1,79%. А среди тех, кому ставили прививки, заражения получили 0,21%.

Каботегравир разрабатывается ViiV Healthcare, принадлежащей компаниями GlaxoSmithKline, Pfizer Inc и Shionogi Limited. Исследование спонсировалось Национальным институтом здравоохранения США и фондом Билла и Мелинды Гейтс.

При этом контрацепция все еще остается одним из самых эффективных способов защиты от ВИЧ.

UNICEF сообщил, что в прошлом году примерно раз в минуту и 40 секунд ребенок или молодой человек в возрасте до 20 лет заражался ВИЧ. Почти 320 000 детей и подростков были инфицированы вирусом иммунодефицита человека, а 110 000 детей умерли от синдрома приобретенного иммунодефицита.