«Вектор» начнет испытывать вакцину от COVID-19 на людях с 15 июля

Центр «Вектор» начнет испытывать вакцину от COVID-19 на добровольцах с 15 июля. Желающих принять участие в клинических исследованиях уже отобрали. Сначала это будут люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Дату старта испытаний озвучил в беседе с РИА «Новости» генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Мы ожидаем начало клинических исследований 15 июля», — сказал он.

Всего в испытаниях задействуют 300 добровольцев, которые полностью соответствуют всем необходимым требованиям.

«Стартовать будем с группы в 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, далее в исследования будут включаться добровольцы в возрасте до 60 лет», — добавил Максютов.

Первый этап клинических испытаний планируют завершить в сентябре. Если результаты по безвредности и иммуногенности вакцины окажутся хорошими, то начнется процесс ее регистрации. Наблюдать за добровольцами будут и в послерегистрационном периоде.

Подходит ли препарат для вакцинации населения, тоже будет ясно после завершения исследований. Вакцина должна быть безопасной и эффективной.