    30 июня 2020, 08:11

    Три российских прототипа вакцины от коронавируса успешно испытали

    Юлия Булыгина

    Три российских прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания. Они показали, что способны формировать иммунитет.

    «В настоящее время три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью РИА «Новости».

    В центре над созданием вакцины нового поколения работают несколько групп, в которые входят более 100 человек.

    Руководитель «Вектора» добавил, что сейчас самое главное — обеспечить защиту тех, кто будет вакцинирован. Он назвал наибольшей сложностью в работе создание безопасного препарата, способного сформировать защиту.

    В России с начала пандемии выявили более 641 тысячи случаев заражения коронавирусом. Погибли свыше 9,1 тысячи человек, выздоровели — 403 тысячи.

    Президент Владимир Путин на прошлой неделе объявил, что эпидемия коронавируса в России отступает.