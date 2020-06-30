Три российских прототипа вакцины от коронавируса успешно испытали
«В настоящее время три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью РИА «Новости».
В центре над созданием вакцины нового поколения работают несколько групп, в которые входят более 100 человек.
Руководитель «Вектора» добавил, что сейчас самое главное — обеспечить защиту тех, кто будет вакцинирован. Он назвал наибольшей сложностью в работе создание безопасного препарата, способного сформировать защиту.
В России с начала пандемии выявили более 641 тысячи случаев заражения коронавирусом. Погибли свыше 9,1 тысячи человек, выздоровели — 403 тысячи.
Президент Владимир Путин на прошлой неделе объявил, что эпидемия коронавируса в России отступает.