ВОЗ повысила степень опасности «индийского» штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения повысила степень опасности «индийского» штамма коронавируса с тройной мутацией. Если раньше он имел статус «вариант интереса», теперь ВОЗ признала, что он вызывает беспокойство на глобальном уровне.

Такой статус получают вирусы, признанные более заразными, более смертоносными или более устойчивыми к современным вакцинам и методам лечения. Об этом сказала журналистам руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщил телеканал CNBC.

Ван Керкхове напомнила, что «индийский» штамм имеет сразу три мутации и распространяется гораздо быстрее исходного штамма коронавируса.

«Поэтому мы классифицируем это как „вариант беспокойства“ на глобальном уровне», — отметила она.

Ранее стало известно об участившихся случаях мукоромикоза, поражающего тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Эту редкую болезнь также называют «черной плесенью». Из-за нее у больных возникают некротические поражения в носу и на небе. Для больных диабетом, раком и ВИЧ эта болезнь представляет смертельную опасность.