Ведущий «Жить здорово!» назвал боль в животе признаком инфаркта

На инфаркт миокарда может указывать боль в животе. Об этом заявил кардиолог-реаниматолог, коллега Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Герман Гандельман. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

«И стенокардия, и инфаркт миокарда могут проявляться болями в верхней части живота», — сказал Гандельман, объясняя гостю программы, почему терапевт после жалоб на боли в животе посоветовал записаться на прием к кардиологу.

Доктор добавил, что в таких случаях обычно рекомендуют обследовать сердце.

«Если эти боли появляются регулярно при физической нагрузке, то это, скорее всего, стенокардия», — отметил он.

По его словам, люди умирают от сердечных патологий достаточно быстро. Гандельман рекомендовал при болях в животе как можно быстрее сделать стресс-тест. Только он может показать, есть ли у человека сердечные заболевания, после этого надо продолжать обследоваться у гастроэнтерологов.

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