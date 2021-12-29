Малышева назвала способ диагностировать рак по одному взгляду

Телеведущая Елена Малышева рассказала в своей передаче на Первом канале, что выявить рак желудка можно по одному только взгляду на человека. Врач заявила, что об опасной болезни могут сигнализировать темно-коричневые полоски на теле.

Речь идет о крайне серьезном симптоме злокачественной опухоли в желудке. Ведущая сказала, что это называется акантоз.

«Если в подмышечной области и на шее черная полоса, не думайте, что вы как-то аномально загорели», — процитировало Малышеву РИА «Новости».

Но рак — это еще не все. Врач Андрей Продеус, который ведет шоу вместе с Малышевой, добавил, что такие темные полоски могут говорить о диабете, дерматите и поликистозе яичников. Специалист призвал всех, кто обнаружит у себя такие полоски, сделать гастроскопию.

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Батюхно ранее рассказала, какие продукты не стоит есть на завтрак. По ее словам, худшее блюдо для начала дня — это бутерброды с колбасой. Специалист также объяснила, почему лучше не завтракать быстрорастворимыми кашами и хлопьями.