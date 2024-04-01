Здоровье

01 апреля 2024, 09:03

Важный онкологический препарат пропал с полок российских аптек

«Ведомости»: в аптеках возник дефицит онкологического препарата "Уромитексана"

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Онкологический препарат "Уромитексан", входящий в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, исчез из аптек ряда российских городов. Об этом сообщили «Ведомости».

Дефицит препарата зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове, Ижевске и других городах.

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По информации издания, компания Baxter решила вывести лекарство с российского рынка. На такой шаг производители могли пойти из-за экономических причин: инфляции и дорожающей логистики.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также заявил, что в России нельзя быстро повысить цену на "Уромитексан", так как он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее в аптеках возник дефицит "Фавипиравира" — лекарства для лечения COVID-19. Препарата не было ни в одной из московских, петербургских, новосибирских и других аптек, подключенных к онлайн-агрегатору.

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