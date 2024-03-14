Здоровье 14 марта 2024, 11:19 Лекарство от коронавируса пропало из российских аптек РБК: препарат для лечения коронавируса фавипиравир пропал из российских аптек РИА «Новости»

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Препарат с международным непатентованным наименованием фавипиравир, который Минздрав рекомендовал использовать для лечения COVID-19 на пике пандемии, исчез из российских аптек. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные одного из аптечных онлайн-агрегаторов.

По состоянию на 13 марта лекарств разных брендов на основе фавипиравира не было в наличии почти ни в одной из 2,4 тысячи подключенных к онлайн-агрегатору московских аптек. Аналогичная ситуация наблюдалась в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ижевске, Саратове, Самаре, Краснодаре и Воронеже.

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В пресс-службе ГК «Асна», объединяющей свыше 17,5 тысячи аптек, сообщили, что сейчас фавипиравира нет в прайсах для поставщиков. Росздравнадзор указал, что в последний раз лекарство вводили в оборот в марте 2024 года, но размер партии ведомство не уточнило.

Разные варианты фавипиравира зарегистрировали пять отечественных компаний. В одной из них подтвердили, что объемы производства снизились в связи с сокращением заболеваемости коронавирусом и снижением спроса. Однако запасы есть, поэтому потребность в лекарстве смогут удовлетворить, если появится необходимость, отметили в компании. Другой производитель заверил в готовности в кратчайшие сроки нарастить производство в случае увеличения спроса.

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