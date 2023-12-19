Здоровье 19 декабря 2023, 23:42 Валокордин и корвалол предложили запретить в России Врач-кардиолог Конев: валокордин и корвалол опасны для здоровья Freepik

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В России предложили запретить валокордин и корвалол. Эти популярные в народе медикаменты не являются сердечными лекарствами и вместо пользы могут нанести вред здоровью. Такое мнение высказал врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев в эфире «Радио 1».

Врач напомнил, что в основе валокордина и корвалола лежат снотворные и седативные вещества, которые не влияют на работу сердца. И здесь кроется главная опасность этих препаратов: они скрывают боль, человек чувствует облегчение и думает, что ему стало лучше. При настоящем сердечном приступе это может привести к трагическим последствиям, предупредил врач.

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Конев добавил, что, несмотря на популярность валокордина и корвалола, они не являются официально признанными сердечными лекарствами.

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