Вакцины от ковида смогут изменять для борьбы с новыми штаммами

Специалисты смогут изменять состав вакцин от коронавируса при появлении новых штаммов. При этом не потребуется проводить доклинические и клинические испытания, заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По словам гендиректора, каждый год состав вакцин от гриппа изменяют на основании данных о циркулирующих штаммах. В качестве примера он привел действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В конце февраля организация определяет состав препаратов на следующий эпидемический сезон для Северного полушария.

«С марта, используя актуализированные штаммы вируса гриппа, начинается производство вакцины, чтобы осенью приступить к массовой иммунизации. В зависимости от используемой платформы могут быть оперативно изменены вакцины [от коронавируса]», — сказал Максютов в интервью RT.

Он добавил, что при изменении состава препарата не потребуется проводить доклинические и клинические исследования.

Ранее эпидемиологи из чешской лаборатории Elisabeth Pharmacon заявили об обнаружении новой мутации коронавируса. По их словам, выявленный штамм раньше нигде не встречался.