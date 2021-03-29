Чешская лаборатория нашла неизвестную ранее COVID-мутацию

Эпидемиологи из чешской лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно сообщили о выявлении новой мутации коронавируса. Ранее такой штамм нигде не встречался, сообщил в своем Twitter руководитель лаборатории, известный эпидемиолог Омар Шеры.

«Речь идет о мутации так называемого Spike-протеина. Это характерный протеин, проявляющийся на поверхности вируса SARS-CoV-2», — написал Шеры.

Он отметил, что именно на этот протеин нацелены все созданные и используемые в мире вакцины. По словам ученого, новый штамм не опаснее распространившегося в республике британского варианта вируса.

При этом около 14 дней назад премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о выявлении первых пациентов с южноафриканской мутацией COVID.

Ранее в Бразилии приостановили рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило, что ему не предоставили необходимой информации о препарате.

Также директор Института им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал, на следующем этапе нужно ждать заражения сельскохозяйственных и домашних животных.