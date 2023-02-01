Здоровье 01 февраля 2023, 03:47 Вакцину от коронавируса для детей проверили на безопасность Директор Центра Гамалеи Гинцбург: вакцина от коронавируса безопасна для детей freepik

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Клинические испытания вакцины от коронавируса, предназначенной для детей в возрасте от шести до 11 лет, показали ее полную безопасность. Об этом ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Безопасность полная, эффективность такая же, как и у всех предыдущих вакцин», — привело агентство слова собеседника

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В ходе клинических испытаний вакцина показала хорошие результаты. По словам Гинцбурга, состав вакцины от коронавируса для детей после регистрации в России нужно обновить. Он отметил, что препарат уже подали на регистрацию.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, препарат двудозный, комбинированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, которую вызывает вирус SARS-CoV-2. Его торговое наименование «Гам-Ковид-Вак-Д».

Ранее Центр имени Гамалеи разработал четырехвалентную назальную вакцину против гриппа «Гам-флю-вак — Квадри». Препарат будет эффективен против свиного гриппа и от разновидностей гриппа типа B. Испытания вакцины уже показали успешные результаты.