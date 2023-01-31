Здоровье 31 января 2023, 21:46 Состав вакцины от ковида для детей захотели обновить сразу после регистрации Директор центра Гамалеи Гинцбург: состав вакцины от ковида для детей надо обновить РИА «Новости»

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Состав вакцины против COVID-19 для детей от шести до 11 лет после регистрации в России нужно обновить. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

«Мы эту вакцину подали (на регистрацию — прим. ред.) для того, чтобы благодаря постановлению правительства в дальнейшем обновить ее состав», — привело агентство слова собеседника.

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Речь идет о постановлении «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 441». Оно позволяет при необходимости обновлять штаммовый состав вакцин от ковида.

В январе Гинцбург сообщал, что в России приступили к разработке вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе от «кракена». Как отмечают специалисты, новый омикрон-штамм коронавируса, который получил название «кракен», более заразный, но при этом менее опасный.

Гинцбург ранее предупреждал, что в стране циркулируют десятки различных штаммов коронавируса, которые отличаются от исходного варианта «омикрона». Эти штаммы директор Центра имени Гамалеи назвал гибридами. Они появились из-за генетического обмена различных вариантов вируса.