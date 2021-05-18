Вакцинолог объяснил, можно ли отказаться от маски летом

Врач, педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, можно ли отказаться от медицинской маски в летний период. Он напомнил, что коронавирус - это инфекция вирусной нагрузки, написал сайт kp.ru.

Речь идет о том, что, чем больше инфекции человек получил, тем выше риск заболеть.

«В воздухе „корона“ опасна только в закрытых помещениях, на улице нет такого риска, потому что на свежем воздухе нет длительного контакта с вирусом. Поэтому на открытом воздухе маски можно не носить», — отметил Тимаков.

Медик добавил, что необходимо часто проветривать помещение. При этом в закрытом пространстве маски носить нужно. Их применение снижает вероятность заражения. Если воздух влажный, то маски работают более эффективно. В таком случае вирусная аэрозоль держится в воздухе в капельках влаги. Их хорошо задерживают средства защиты.

Недавно родившие британки рассказали о том, что их заставляли находиться в масках даже во время появления на свет ребенка. Из-за этого у них возник ряд проблем. При этом в Великобритании нет правил о том, что роженицы обязаны носить маски.