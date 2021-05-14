Британки пожаловались на то, что их заставляли носить маску во время родов

Родившие британки рассказали о том, что их заставляли находиться в масках даже во время появления на свет ребенка. Из-за этого у них возник ряд проблем. При этом в Великобритании нет правил о том, что роженицы обязаны носить маски.

В частности, они задыхались, у них были приступы паники, тошнота. Об этом говорит исследование благотворительной организации Pregnant Then Screwed, написало издание The Guardian. В нем приняли участие 936 женщин, которые родили в декабре 2020 года. Из них 160 вынуждены были быть в маске во время родов. Однако это противоречит текущим рекомендациям Королевского колледжа акушерок и Королевского колледжа акушеров и гинекологов.

В руководстве говорится, что женщин не следует просить носить какие-либо маски для лица во время естественных родов или во время кесарева сечения из-за риска причинения вреда ребенку и маме, а также возможных осложнений.

По словам 39-летней Рози из Лондона, ей казалось, что она умирает, потому что у нее были сильные боли во время схваток. Однако сотрудники роддома дали указание не снимать с лица маску.

«Я чувствовала клаустрофобию, и маска вызывала у меня тошноту и панику. Я рожала своего ребенка, у меня на лице эта маска, и чувство клаустрофобии было просто огромным», — вспомнила женщина.

Она добавила, что ей было трудно дышать и говорить. В какой-то момент британка сорвала маску, но ей сказали надеть ее.

Другая новоиспеченная мама, Натали Титерингтон из Олдхэма, рассказала, что рождение ребенка для нее было настоящим кошмаром.

«Я задыхалась. Я никогда не смогу забыть чувство неспособности дышать, а также страх и панику, которые я испытывала, надевая маску», — поделилась эмоциями женщина.

Титерингтон добавила, что сейчас тоже не может носить маску для лица, потому что вспоминает, как ее было тяжело дышать во время родов.