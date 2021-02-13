Людям, получившим вакцину, лучше продолжать носить маску, так как они могут быть бессимптомными разносчиками коронавируса. Ни одна из применяемых сейчас прививок не избавляет вакцинированного от необходимости носить средства защиты.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова посетовала, что сейчас появляются «бесстрашные и безмасочные» вакцинированные. Некоторые из них бессипмтомно распространяют вирус.

«Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни», — цитирует ее РИА «Новости».

Баранова подчеркнула, что ношение масок оправданно распространением любых вирусов, но признала, что они нарушают терморегуляцию. Однако мир от них не откажется. Есть и обычные инфекции, один человек способен заразить другого гриппом, который может быть смертельно опасен.

«Поэтому из соображений общей 100% безопасности, маски правильно носить всегда. Мы так не делаем только потому, что это разрушило бы нашу жизнь как вида», — сказала Баранова.

Психолог и бизнес-тренер Андрей Антонов предположил, что некоторые россияне продолжат носить маски и после их отмены. В основном, это будут неуверенные в себе люди с низкой самооценкой.