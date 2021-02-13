Психолог рассказал, кто не сможет расстаться с маской после пандемии

После отмены обязательного масочного режима некоторые продолжат носить средства защиты, считает психолог и бизнес-тренер Андрей Антонов. Он объяснил это страхом и неуверенностью.

«Люди, которые считают, что маски все равно нужны и полезны, еще некоторое время продолжат ходить в них», — заявил эксперт радио Sputnik.

Также, продолжил собеседник, маски будет надевать люди с низкой самооценкой, которые «чувствуют себя так комфортнее, поскольку не уверены в себе».

«Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут», — утверждает Антонов.

Кроме того, добавил он, некоторые люди могут носить маски, чтобы не показывать свое лицо.

«Это могут быть люди, которые не хотят, чтобы их снимали камеры, люди, которые не хотят быть в поле зрения окружающих», — пояснил специалист.

На днях власти Удмуртии первыми в стране объявили об отмене обязательного масочного режима, но вскоре передумали. Единственным регионом, где за нахождение без масок не штрафуют, стала Чечня.