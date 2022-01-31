«Вакцинирована или переболела только половина Земли». Вирусолог дал прогноз по заболеваемости ковидом

Об общей стабилизации ситуации с коронавирусом в мире пока говорить нельзя. Летальность среди заболевших падает, но число случаев инфицирования, наоборот, растет. Однако заболеваемость может к концу февраля снизиться в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение в разговоре с «360» озвучил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор, вирусолог Петр Чумаков.

«„Омикрон“ дает летальность меньшую раз в 10, чем предыдущие штаммы. Если стабилизацией считать падение летальности, то уже сейчас стабилизация. Другое дело, что стабилизация летальности происходит на фоне стремительного роста числа заболевших», — заявил он.

В связи с этим о глобальной стабилизации ситуации с ковидом пока говорить нельзя. Тем не менее в некоторых регионах России заболеваемость может вскоре пойти на спад.

«Я думаю, что в конце февраля в Москве стабилизация наступит и в Петербурге, а в стране, наверное, к апрелю», — дал прогноз Чумаков.

По его словам, спрогнозировать, как будут разворачиваться события в мире, пока сложно.

«Сейчас вакцинирована или переболела только половина населения Земли. Китайцы сейчас будут самым слабым звеном. Потому что если они немного расслабятся и перестанут все контролировать, то у них будет вспышка. А если они будут все контролировать, то экономика у них может очень сильно пострадать», — заключил эксперт.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что ситуация с коронавирусом в мире должна стабилизироваться уже в середине 2022 года.