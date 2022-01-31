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    31 января 2022, 13:22

    «Вакцинирована или переболела только половина Земли». Вирусолог дал прогноз по заболеваемости ковидом

    Вирусолог Чумаков спрогнозировал падение заболеваемости ковидом в Москве к концу февраля

    Дарья Новая, Наза Салех Захи

    Об общей стабилизации ситуации с коронавирусом в мире пока говорить нельзя. Летальность среди заболевших падает, но число случаев инфицирования, наоборот, растет. Однако заболеваемость может к концу февраля снизиться в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение в разговоре с «360» озвучил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор, вирусолог Петр Чумаков.

    «Вакцинирована или переболела только половина Земли». Вирусолог дал прогноз по заболеваемости ковидом

    «„Омикрон“ дает летальность меньшую раз в 10, чем предыдущие штаммы. Если стабилизацией считать падение летальности, то уже сейчас стабилизация. Другое дело, что стабилизация летальности происходит на фоне стремительного роста числа заболевших», — заявил он.

    В связи с этим о глобальной стабилизации ситуации с ковидом пока говорить нельзя. Тем не менее в некоторых регионах России заболеваемость может вскоре пойти на спад.

    «Я думаю, что в конце февраля в Москве стабилизация наступит и в Петербурге, а в стране, наверное, к апрелю», — дал прогноз Чумаков.

    По его словам, спрогнозировать, как будут разворачиваться события в мире, пока сложно.

    «Сейчас вакцинирована или переболела только половина населения Земли. Китайцы сейчас будут самым слабым звеном. Потому что если они немного расслабятся и перестанут все контролировать, то у них будет вспышка. А если они будут все контролировать, то экономика у них может очень сильно пострадать», — заключил эксперт.

    Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что ситуация с коронавирусом в мире должна стабилизироваться уже в середине 2022 года.