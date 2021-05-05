Центр Чумакова нашел защиту от COVID-19 в вакцине от полиомиелита

В Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук нашли альтернативное применение живой отечественной вакцине против полиомиелита. Оказалось, что она способна предупредить заболевание COVID-19.

Доказательства специалисты получили в ходе эксперимента. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе», — сказал он.

Ранее у ученых возникло предположение, что у россиян есть неспецифический иммунитет к COVID-19. Он мог сформироваться после однотипных реакций иммунной системы на инфекции. Еще в 1960-х годах советский вирусолог Михаил Чумаков допустил, что благодаря живой вакцине от полиомиелита можно смягчить течение гриппа.

Гипотезу в результате проверили и подтвердили применительно к SARS-CoV-2 в Центре Чумакова. Ишмухаметов заметил, что пока вакцинирование от полиомиелита ученые пока оставили в стороне — как «„скоропомощностной“ вариант».