Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов обсудил с Life сообщение о том, что Индия снова поставила антирекорд по коронавирусу. За минувшие сутки в стране от инфекции умерли 3780 человек.

По мнению специалиста, проблема в Индии заключается в том, что им не хватает ресурсов при подобном масштабе распространения вируса.

«Просто у них же еще и плотность населения выше, и ментальность иная. Так что я думаю, что картина у них еще более драматичная, чем они заявляют», — предположил собеседник издания.

По его словам, такой колоссальный масштаб возникает, если своевременно не выявляются и не изолируются зараженные.

«А также если меры своевременно не принимаются для предотвращения заражения новых людей, то получается вот этот колоссальный рост», — добавил вирусолог.