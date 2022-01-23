Вакцинацию от коронавируса в Pfizer захотели сделать ежегодной

Pfizer планирует сделать прививку от коронавируса ежегодной, чтобы люди легче соглашались вакцинироваться. Такое заявление сделал генеральный директор американской биофармацевтической компании Альберт Бурла.

«Я надеюсь, что мы сможем разработать вакцину, которой надо будет прививаться раз в год. Так проще будет убедить людей вакцинироваться», — сказал Бурла в эфире программы израильского телеканала. Его слова привела газета «Известия».

Жители Израиля сейчас делают вторую прививку против COVID-19, если с момента предыдущей прошло более четырех месяцев.

Кампания по вакцинации препаратом Pfizer в Израиле стартовала 20 декабря 2020 года.

Исследование сыворотки пациентов, которые прошли полный курс вакцинации препаратом «Спутник V», показало, что у 75% из них достаточный уровень антител для противостояния «омикрону». Также специалисты изучили сыворотку тех, кто спустя три месяца сделал дополнительный укол бустерной вакциной «Спутник Лайт». Все они имеют стопроцентный результат по своей сыворотке.