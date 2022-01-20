Гинцбург объяснил важность ревакцинации в связи с приходом «омикрона»

Исследование сыворотки пациентов, которые прошли полный курс вакцинации препаратом «Спутник V», показало, что у 75% из них достаточный уровень антител для противостояния штамму «омикрон». Об этом в интервью RT рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что также специалисты центра изучили сыворотку тех, кто спустя три месяца сделал дополнительный укол бустерной вакциной «Спутник Лайт».

«Все они имеют стопроцентный результат по своей сыворотке», — подчеркнул он.

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций сообщили, что совместное исследование специалистов итальянского института имени Спалланцани и ученых Центра имени Гамалеи показало, что объем антител к штамму коронавируса «омикрон» у привитых вакциной «Спутник V» оказался в 2,1 раза выше, чем у тех, кто прошел курс вакцинации препаратом Pfizer.

В целом у 74,2% всех вакцинированных «Спутником V» и 56,9% получивших вакцину Pfizer были обнаружены нейтрализующие антитела к «омикрону».