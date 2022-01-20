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    20 января 2022, 19:51

    Гинцбург объяснил важность ревакцинации в связи с приходом «омикрона»

    Гинцбург заявил о высоком уровне защиты от «омикрона» у прошедших ревакцинацию

    Анатолий Минкин

    Исследование сыворотки пациентов, которые прошли полный курс вакцинации препаратом «Спутник V», показало, что у 75% из них достаточный уровень антител для противостояния штамму «омикрон». Об этом в интервью RT рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Гинцбург объяснил важность ревакцинации в связи с приходом «омикрона»

    Он пояснил, что также специалисты центра изучили сыворотку тех, кто спустя три месяца сделал дополнительный укол бустерной вакциной «Спутник Лайт».

    «Все они имеют стопроцентный результат по своей сыворотке», — подчеркнул он.

    В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций сообщили, что совместное исследование специалистов итальянского института имени Спалланцани и ученых Центра имени Гамалеи показало, что объем антител к штамму коронавируса «омикрон» у привитых вакциной «Спутник V» оказался в 2,1 раза выше, чем у тех, кто прошел курс вакцинации препаратом Pfizer.

    В целом у 74,2% всех вакцинированных «Спутником V» и 56,9% получивших вакцину Pfizer были обнаружены нейтрализующие антитела к «омикрону».