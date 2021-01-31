Выяснилось, что пожилые люди легче переносят вакцинацию от коронавируса. Это объясняется особенностями иммунной системы человека в разном возрасте. У людей старшего возраста организм не так ярко реагирует на введение чужеродного белка.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она подчеркнула, что человечество впервые столкнулось с болезнью настолько сильно связанную с возрастом. Объяснения этому пока нет. Но есть гипотеза.

«Иммунная система человека в преклонном возрасте, столкнувшись с незнакомым для нее вирусом, не может быстро и адекватно ответить на него. У нее просто нет для этого резерва. Обсуждаются и другие причины», — сообщила Ткачева.

С этими особенностями организма связан и тот факт, что люди в возрасте 60+ легче переносят вакцинацию. Тем более, что иммунинтет пожилых людей все равно сопротивляется инфекции, пусть и не так активно, как у более молодых людей.

«Исследование, которое проводилось по „Спутнику V“, показало эффективность вакцины у 91%, в том числе и у лиц старшего поколения. Очень неплохой результат, свидетельствующий о надежной защите», — подчеркнула Ткачева.

По ее данным, в Москве привито от коронавируса уже 90% постояльцев домов престарелых.

На днях в Подмосковье началась вакцинация от коронавируса участников проекта «Активное долголетие». Врачи приезжают в клубы и принимают желающих.