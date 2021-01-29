Вакцинация для подмосковных пенсионеров стартовала в клубах «Активное долголетие»

В Подмосковье стартовала вакцинация от коронавируса для участников проекта «Активное долголетие». Врачи будут приезжать прямо в клубы, где занимаются пенсионеры.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы записаться на вакцинацию, нужно позвонить в клуб «Активное долголетие» или в службу социальной защиты. Без прививки пенсионеров не допустят на занятий, которые проходят в помещениях.

Перед инъекцией пациенты должны заполнить анкету и пройти осмотр врача.

«Мы составляем анамнез, то есть мы опрашиваем пациента, узнаем, чем он болел. Нет ли противопоказаний, осматриваем, мерим температуру, мерим сатурацию, кислород, насыщение легких, давление, слушаем легкие. Если все хорошо, пациент идет и вакцинируется», — рассказал Владимир Шандаков, терапевт ГБУЗ МО «Королевская городская больница», филиал «Костинский».

В Королеве уже принимают пациентов. Евгения Беденко стала одной из первых, кто пришел на вакцинацию от коронавируса.

Источник фото: телеканал «360»

«Я член этого клуба долголетия. Здесь так хорошо, такие внимательные все сотрудники, здесь чистые помещения, просторные. По-моему, здесь самый лучший вариант», — поделилась впечатлениями от процедуры Евгения Беденко, участница «Активного долголетия».

Вакцинация в клубе «Активное долголетие» доступна только для его участников или для тех, кто хочет им стать.

Каждый, кто сделал прививку, получит сертификат, где будут указаны все данные, а также напоминание о том, когда нужно поставить второй компонент. Данные занесут в систему ЕМИАС и в медицинскую карту в поликлинике.

«У нас ведется журнал, в который вписываются все данные пациента: фамилия, дата рождения, адрес проживания, место работы. Мы указываем, какая здесь вакцина идет и реакция, это журнал именно для реакции после вакцинации», — отметила Татьяна Попутько, терапевт ГБУЗ МО «Королевская городская больница», филиал «Костинский».

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники социальной службы могут сами позвонить пенсионерам. Не стоит пугаться, если вас пригласят на вакцинацию.

«В основном этим занимается управление социальной защиты, оно обзванивает и предлагает участникам клуба „Активное долголетие“ пройти вакцинацию в рамках нашей программы», — уточнила Светлана Королева, специалист по социальной работе.

В Подмосковье ослабили ограничительные меры, поэтому участникам проекта «Активное долголетие» разрешили вместе заниматься спортом на улице. Йогой, дыхательной гимнастикой, пилатесом, танцами — в помещении. Главное условие — наличие антител или сделанная прививка от коронавируса.

Источник фото: телеканал «360»

С 22 января в Подмосковье возобновили все занятия на свежем воздухе. Заработали и активности в помещениях, но только в 29 городских округах.

Всего в Подмосковье работают 55 клубов «Активное долголетие». Несмотря на возобновление очных занятий, для пенсионеров продолжат проводить онлайн-мероприятия. За время пандемии их посетили более 100 тысяч человек.