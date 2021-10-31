Вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента. Такой вариант допустил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В беседе с РИА «Новости» Гинцбург отметил, что до сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром.

«Наверное, одна из причин — циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект», — сказал Гинцбург.

Так он ответил на вопрос о том, действительно ли вакцинация при постковидном синдроме может помочь улучшить состояние пациента.

При этом Гинцбург подчеркнул, что на сегодняшний день никаких экспериментальных работ на эту тему не было. Этот вопрос, по его словам, требует углубленного изучения.

Переболевшие ковидом могут начать лысеть, так как коронавирус часто наносит удар по системе кровоснабжения и эндокринным функциям. Дело в том, что при тяжелом течении болезни коронавирус поражает различные органы и системы, после чего человеку требуется долгая реабилитация. Заболевание в легкой форме может вызвать затяжной постковидный синдром, так как заразившиеся поздно обращаются за медицинской помощью.