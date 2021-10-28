Меняющее внешность последствие ковида назвали в Роспотребнадзоре

Переболевшие ковидом могут начать лысеть, так как коронавирус часто наносит удар по системе кровоснабжения и эндокринным функциям. Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«COVID-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению», — приводит агентство слова собеседницы.

Руженцова отметила, что при тяжелом течении болезни коронавирус поражает различные органы и системы, после чего человеку требуется долгая реабилитация. Заболевание в легкой форме может вызвать затяжной постковидный синдром, так как заразившиеся поздно обращаются за медицинской помощью.

Накануне заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра, врач-невролог Элен Мхитарян сообщила, что COVID-19 может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.