Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. <…>. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние Сергей Собянин

По его словам, увеличение тестирований приводит к повышению числа зараженных. Однако в основном ситуация в столице с коронавирусом улучшается. Он отметил, что сегодня на анализ записались около 50 тысяч московских жителей.

На днях столичный мэр выразил надежду, что вакцину зарегистрируют в ближайшие недели. После этого останется только наладить производство и можно начать массовый выпуск препарата.

За прошедшие сутки в России выявили 5 811 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 645 из них в Москве, согласно данным стопкоронавирус.рф.