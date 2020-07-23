Москвичам рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса

Клинические испытания препарата от коронавируса уже успешно прошли в России. Когда лекарство зарегистрируют и начнут выпускать, в Москве стартует вакцинация жителей города.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что вакцину могут зарегистрировать в ближайшие недели. Затем начнется работа с производителями, чтобы начать поставлять препарат в необходимых объемах.

«Процесс этот очень непростой, но надеюсь, что вакцина будет появляться в Москве. Как только она появится, мы тут же, незамедлительно приступим к процессу вакцинации», — пояснил глава города в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что инфекция сама никуда не исчезнет, поэтому необходима вакцинация граждан. По словам Собянина, от приема препарата будет зависеть история развития пандемии в дальнейшие периоды.

«Это чрезвычайно важный и актуальный вопрос. Без вакцинации, конечно, нам будет тяжело переживать следующие периоды, связанные с обострением сезонных заболеваний и так далее», — заключил мэр Москвы.

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков ранее сообщил, что массовое производство вакцины от коронавируса начнется не менее чем через полгода. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ученые уже создали четыре вакцины и доказали их безопасность. Еще два препарата проходят финальные испытания.