Вакцинация оказалась способна «отрубить ковидный хвост»

Вакцинация от коронавируса может предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижении когнитивных функций. Таким мнением поделился врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост (постковидный синдром — прим. ред.). <…> Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», — рассказал он в беседе с агентством Ura.ru.

Эксперт также отметил необходимость провести эксперимент для доказательства этой теории. В таком случае экспериментальную группу с постковидным синдромом исследователи привили бы, а контрольную — нет. Тогда можно посмотреть, что работает, а что нет.

Вакцинолог и кандидат медицинских наук Евгений Тимаков сообщил, что в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19, по его мнению, привитых людей не наблюдается. Сейчас в России проходит активная прививочная кампания от коронавируса. Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт».