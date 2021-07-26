Торгующим поддельными сертификатами вакцинации пригрозили «локдауном без вкуса и запаха»

Торгующим поддельными сертификатами вакцинации россиянам напомнили об ответственности. Таким людям пригрозили «локдауном до 24 месяцев с отсутствием вкуса и запаха нормальной еды». Предупреждение опубликовал в Telergam-канал «Стопкоронавирус».

«Локдаун до 24 месяцев с отсутствием вкуса и запаха нормальной еды — ваш профит от продажи фальшивых сертификатов вакцинации», — написал портал.

Россиянам напомнили, что за подделку сертификатов грозит до двух лет лишения свободы. Причем покупателей фальшивых документов тоже могут привлечь к ответственности. Статья «Использование заведомо подложного документа» предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительных работ на срок до двух лет либо до шести месяцев ареста.

Портал призвал всех россиян не рисковать, а записываться на вакцинацию.

В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил заняться борьбой с фиктивными справками о вакцинации от коронавируса. Работать над этим вопросом вместе с Минцифры, Минздравом и МВД будут Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор.