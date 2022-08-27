Вакцина против пневмококковой инфекции появится в России после 2025 года

В России после 2025 года появятся вакцины против менингококковой и пневмококковой инфекций. Их разрабатывают специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Производство препаратов планируют запустить в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Это позволит нам быть независимыми от зарубежных поставок и иметь на территории РФ производство конъюгированных вакцин полного цикла (от продуцента до получения готовой лекарственной формы)», — отметили в ФМБА.

Сейчас эти вакцины импортируют в Россию в виде субстанций, которые затем упаковывают. Отечественный институт обеспечит население оригинальными препаратами, они смогут бороться с актуальными серотипами возбудителей.

Ранее стало известно о появлении новой версии российской вакцины «Спутник V» против штаммов «омикрон» и «дельта».