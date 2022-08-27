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    27 августа 2022, 01:13

    Вакцина против пневмококковой инфекции появится в России после 2025 года

    ФМБА: вакцина против пневмококковой инфекции появится в России после 2025 года

    Юлия Шелковенко

    В России после 2025 года появятся вакцины против менингококковой и пневмококковой инфекций. Их разрабатывают специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

    Производство препаратов планируют запустить в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

    «Это позволит нам быть независимыми от зарубежных поставок и иметь на территории РФ производство конъюгированных вакцин полного цикла (от продуцента до получения готовой лекарственной формы)», — отметили в ФМБА.

    Сейчас эти вакцины импортируют в Россию в виде субстанций, которые затем упаковывают. Отечественный институт обеспечит население оригинальными препаратами, они смогут бороться с актуальными серотипами возбудителей.

    Ранее стало известно о появлении новой версии российской вакцины «Спутник V» против штаммов «омикрон» и «дельта».