Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson получила одобрение в ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило четвертую вакцину от коронавируса — производства компании Johnson & Johnson. Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания Janssen-Cilag, которая является фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson, подала заявку на регистрацию противокоронавирусной вакцины в лекарственный регулятор ЕС 15 февраля.

В Евросоюзе ранее уже одобрили для применения еще три вакцины от коронавируса, произведенные компаниями Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Регулятор рекомендовал зарегистрировать однокомпонентную вакцину Janssen. Препаратом будут прививать лиц старше 18 лет.

Вакцина от Johnson & Johnson ранее также получила зеленый свет в США, Канаде и Бахрейне. Американский президент Джо Байден ранее поручил закупить 100 миллионов доз вакцины от J&J, писала «Газета.ru».

Ранее в Литве пенсионерка умерла после того, как привилась вакциной Pfizer. Сразу после процедуры женщина пожаловалась на проблемы с дыханием, а затем потеряла сознание. Врачам не удалось ее спасти. Медики заявили, что вакцина не могла вызвать такой внезапный эффект.