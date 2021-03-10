Литовская пенсионерка умерла после прививки Pfizer

В литовском городе Паневежисе 80-летняя женщина скончалась вскоре после прививки от коронавируса. Ей поставили вакцину компании Pfizer, сообщил портал LRT.

После процедуры пенсионерка стала жаловаться, что ей не хватает воздуха. Волонтеры вывели ее на улицу и вызвали скорую. Женщина потеряла сознание. Прибывшие врачи не смогли ее реанимировать.

В городской станции скорой помощи рассказали, что у погибшей были проблемы со здоровьем. Она пользовалась кардиостимулятором.

«Такого внезапного эффекта от вакцины быть не могло. Все врачи были вакцинированы, и после первой вакцинации мы почувствовали симптомы только к вечеру, хотя укол был сделан во время обеда. А озноб возникает только на следующий день», — сообщила директор станции скорой помощи Рута Рамошкене.

По словам медика, погибшая женщина могла испытывать сильный стресс.

Сейчас в ЕС одобрены три вакцины портив коронавируса от компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. По данным Минздрава Литвы, к 9 марта в стране были вакцинированы 218 тысяч жителей или 8% от общего числа.