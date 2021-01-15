В ВОЗ рассказали, почему пока не стоит вводить иммунные паспорта

Поэтому, по его словам, «на данный момент» рано говорить о введении иммунных паспортов. Согласно рекомендации комитета ВОЗ по ЧС в области здравоохранения, в настоящее время страны не должны требовать доказательств вакцинации от путешественников.

«Никто в мире, кроме медицинских работников и уязвимого населения, не имеет доступа к вакцинам», — отметил Райан.

Кроме того, Всемирной организации здравоохранения «не хватает критических доказательств» того, будут ли вакцинированные переносчиками коронавируса, и могут ли они вновь заболеть, добавил глава программы.

Ранее американские компании Microsoft и Oracle начали разработку цифрового паспорта вакцинации от COVID-19. В Роспотребнадзоре заявили, что в России эта тема также обсуждается. Глава ведомства Анна Попова считает важным не допустить дискриминацию какой-либо из вакцин.