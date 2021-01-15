Появление «иммунных паспортов» допустили в Роспотребнадзоре

В России задумались над внедрением «иммунных паспортов» на фоне пандемии. В Роспотребнадзоре уточнили, что тема обсуждается — по ней уже начались соответствующие дискуссии.

Глава ведомства Анна Попова в ходе выступления на Гайдаровском форуме заметила, что к вопросу стоит подготовиться и на международном уровне. Важно не допустить дискриминацию какой-либо из вакцин. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы вообще ведь начинаем жить в другом мире, где все все про всех знают. В принципе, мы, безусловно, к этому идем», — высказалась Попова о появлении «иммунных паспортов» во всем мире.

Главное, подчеркнули в Роспотребнадзоре, чтобы никакие вакцины не начали притеснять. Тема как раз является основной в «сегодняшних обсуждениях и дискуссиях». ВОЗ, заметила Попова, дает площадку для таких обсуждений.

«Условия оформления — предмет для серьезного разговора», — процитировал ТАСС позицию руководителя надзорного органа.

Ранее в оперштабе заметили, что вопрос о снятии ограничений для привитых лиц «требует проработки».