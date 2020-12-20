В центре Гамалеи оценили эффективность «Спутник V» против мутаций коронавируса

Выявленный новый штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцины «Спутник V». Об этом рассказал руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог Института Гамалеи Виктор Зуев.

«Директор нашего центра Александр Гинцбург отметил, что те мутации, которые сейчас выявляют, практически не влияют на генетическую картину возбудителя, поэтому вакцина остается такой же эффективной и безопасной», — сказал Зуев.

Ученый также объяснил, что любой вирусный возбудитель характеризуется в основном по двум качествам: патогенность и контагиозность. Во-первых, мы знаем, что патогенность у коронавируса невысокая, смертность составляет около 1%. А вот контагиозность, или заразность, высокая.

«Патогенность меняется по целому ряду причин. В свое время мы открыли новую болезнь — медленную гриппозную инфекцию. При ее изучении ученые обнаружили, что в условиях пониженного иммунитета, вирус способен увеличивать степень своей патогенности. Поэтому я не удивлен, что и коронавирус может такое сделать», — отметил Зуев.

Зуев признался, что его бы удивило, если коронавирус со временем не мутировал. Он считает, что к тому, что сказал английский ученый нужно отнестись внимательно. При этом важно учесть замечания академика Александра Гинцбурга, который сказал, что на протяжении года, пока свирепствует коронавирус в мире, регистрировались мутации, но они не меняли генетической палитры возбудителя, поэтому вакцина «Спутинк V», по словам Зуева, остается безопасной и эффективной.

«Конечно, наш центр и все специалисты мира продолжают наблюдать за этим вирусом. Свойства этого возбудителя оказались необычными, было обнаружено много неожиданностей, достаточно неприятных. Давайте наберемся терпения и будем следить дальше. Время — хороший советчик», — сказал Зуев.

Ранее власти Британии заявили о высокой заразности нового штамма SARS-CoV-2. Его контагиозность может быть выше на 70%.