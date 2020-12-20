Власти Британии заявили о высокой заразности нового типа COVID-19

«Хотя в этом вопросе еще сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% более заразен, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше. Пока это лишь предварительные данные, которые впоследствии могут быть уточнены», — сообщил он.

Премьер также добавил, что пока нет данных, что новый вид вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью. Изучением этого штамма займутся во Всемирной организации здравоохранения. Как только исследования завершатся, представители ВОЗ поделятся результатами.

Также сегодня стало известно, что Амстердам до 1 января запретил принимать авиарейсы из Соединенного Королевства из-за выявленного нового типа вируса. В Нидерландах был выявлен один случай появления нового штамма коронавируса. Поэтому Национальный институт здравоохранения рекомендовал властям минимизировать риск ввоза в Нидерланды нового штамма.

По данным зарубежных СМИl, жители Лондона стали массово покидать город из-за ужесточения ковидных мер. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».