В России за сутки выявили 16 828 новых пациентов с ковидом

Оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обновил данные по количеству заболевших COVID-19 за сутки в стране.

Согласно официальным данным, по состоянию на 3 апреля 2022 года в России за сутки госпитализировали 1981 человека с диагнозом «ковид». Это на 45,1% меньше, чем было 2 апреля.

«Выписаны в связи с выздоровлением 35 695 человек, на 19,9% меньше по сравнению с 2 апреля», — сказано в сообщении.

Кроме того, российские медики выявили 16 828 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. За сутки от этой инфекции в России зафиксировали 304 летальных исхода.

Назальная вакцина от коронавируса не заменит обычную, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, наилучшую преграду COVID-19 дает использование двух вакцин.