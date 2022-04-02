Назальная вакцина от коронавируса не заменит обычную, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, наилучшую преграду COVID-19 дает использование двух вакцин.

В интервью «Российской газете» Гинцбург подчеркнул, что у каждой вакцины свои особенности, свое влияние на организм. Один препарат для вакцинации не исключает второй, отметил он.

«Более того, считаю наилучший эффект, наилучшую преграду ковиду дает использование и той, и другой. Очень важно: человек, дополнительно привитый назальной вакциной, не будет распространителем вируса», — отметил Гинцбург.

Он добавил, что сначала надо пройти вакцинацию внутримышечно «Спутником V». Интраназальная же вакцина создает «местный иммунитет» при вдыхании, поскольку вирус в организм человека входит через носоглотку. После вакцинации вторым типом вакцины, возбудитель будет сталкиваться с антителами в носоглотке.

Гинцбург предупредил, что не надо применять вакцины по собственному усмотрению. прививку должен назначить врач.

«Он (врач — прим. ред.) должен дать рекомендацию, сориентироваться, при каких состояниях подходит та или иная вакцина», — пояснил Гинцбург.

Также директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ранее сообщил, что исследования вакцины против коронавируса «Спутник М» для детей 6-11 лет будут проходить в Москве. Начать их планируется уже в конце следующей недели.