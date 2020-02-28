Из-за приостановки поставок китайского фармацевтического сырья, в России могут начаться перебои в производстве жаропонижающих, антибиотиков и препаратов из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Виновата в этом эпидемия коронавируса.

Эксперты Торгово-промышленной палаты (ТПП) сообщили газете «Известия», что запасов сырья для некоторых лекарств хватит до апреля, а потом может начаться рост цен или даже их исчезновения с прилавков. Поэтому необходимо уже сейчас искать новых поставщиков. Например, в Индии.

В RNS Pharma сообщили изданию, что из-за эпидемии работа многих фармацевтических предприятий была приостановлена. Только провинция Хубэй, которая стала эпицентром заболевания, ежегодно поставляла в Россию до 1,5 тысяч тонн сырья.

Китай в прошлом году поставил в Россию 52% фармацевтических субстанций, 400 действующих веществ для изготовления медикаментов, Индия — 26%. Однако надо учитывать, что Дели тоже получает сырье от Пекина, а зачастую попросту переклеивает этикетки перед перепродажей.

Сейчас в России существует запас в 1,2 тысячи тонн фармпрома. Поэтому месячный простой китайских фабрик критичным не станет.

«Тем более что запасы активных фармацевтических ингредиентов есть не только у производителей, но и в товаропроводящей цепочке. Но если ситуация не изменится, то могут начаться серьезные проблемы», — заключили эксперты.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что из списка ЖНВЛП половину из 6800 препаратов производят в России. На изготовление 3700 лекарств нужно китайское сырье. Представители ведомства утверждают, что российские производители ежегодно перед остановкой производства на время проведения в Китае лунного Нового года закупают сырье впрок. В министерстве считают, что рисков с производством препаратов не будет.

Глава ВОЗ похвалил Россию за организацию борьбы с коронавирусом, так как за последние две недели в стране не сообщалось о новых случаях заражений.