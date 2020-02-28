Глава ВОЗ похвалил Россию за борьбу с коронавирусом

За последние две недели в России и ряде других стран не сообщили о новых случаях заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает это с ранними мерами профилактики.

Как сообщил на ежедневном брифинге глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, за последние 14 дней не было выявлено ни одного нового случая заражения в Бельгии, Индии, Камбодже, Непале, на Филиппинах и Шри-Ланке, во Вьетнаме и России.

«Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — привело его слова РИА «Новости».

При этом Гебрейесус подчеркнул, что не существует гарантий от новых случаев заражения. Например, в Швеции и Финляндии до недавнего времени число заболевших не менялось, однако накануне стало известно о новых пациентах, подхвативших вирус.

Также глава ВОЗ похвалил китайские власти за действия по предотвращению распространения инфекции. По словам Гебрейесуса, объявлять о пандемии коронавируса COVID-19 пока рано.

По последним данным, в мире выявили около 82,7 тысячи случаев заражения новым коронавирусом, из них примерно 78,5 тысячи в Китае. Погибли в общей сложности 2,8 тысячи человек (2,7 тысячи — в КНР). После Китая по числу заболевших лидирует Южная Корея (1,7 тысячи, 13 смертей), затем идут Япония, Италия и Иран.