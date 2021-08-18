В России рассказали, когда ковид станет сезонным заболеванием

Коронавирус станет сезонным заболеванием при достижении коллективного иммунитета в 80%, поскольку в этой ситуации вирус будет меньше меняться. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%. В этой ситуации вирус станет сезонным», — сказал в беседе с РИА «Новости» Горелов.

Основные сведения о коронавирусе, как отметил собеседник агентства, уже получены, но вирус постоянно изменяется. Поэтому, по его словам, говорить о том, что поставлена точка в изучении вируса, нельзя.

Как пояснил Горелов, изменяясь, вирус приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, осуществляется постоянный мониторинг циркуляции различных генотипов, которые отличаются друг от друга принципиально.

Пока не сформируется коллективный иммунитет, отметил он, коронавирус будет по-прежнему в фокусе внимания.

Масштабная прививочная кампания в России началась в январе этого года. Летом на фоне резкого роста случаев коронавируса ряд регионов ввел обязательную вакцинацию части населения. Это правило, в частности, распространилось на сотрудников, работающих в сферах медицины, общепита, услуг, транспорта.

На сегодняшний день в РФ уже зарегистрировано четыре отечественных препарата от коронавируса: это «Спутник V» и «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». На подходе пятая вакцина. Создание нового препарата анонсировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.