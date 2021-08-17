Попова анонсировала пятую вакцину от коронавируса в России

Пятая вакцина от коронавируса скоро появится в России. Создание нового препарата анонсировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что на сегодняшний день в РФ уже зарегистрировано четыре отечественных препарата от коронавируса: это «Спутник V» и «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», — сообщило РИА «Новости».

«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — сказала Попова.

Все российские вакцины, кроме «Спутника Лайт», являются двухкомпонентными. «Спутник V» был первым зарегистрированным препаратом. По оценкам специалистов, он отличается самой высокой эффективностью, в том числе и против новых штаммов коронавируса.

Масштабная прививочная кампания в России началась в январе этого года. Летом на фоне резкого роста случаев коронавируса ряд регионов ввел обязательную вакцинацию части населения. Это правило, в частности, распространилось на сотрудников, работающих в сферах медицины, общепита, услуг, транспорта.

В Минпросвещения в преддверии нового учебного года заявили, что российских учителей не будут заставлять принудительно вакцинироваться.